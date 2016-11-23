الذهب يواصل استقرار بالسوق المحلية..و”عيار 21 ” يسجل 580 جنيها

واصلت أسعار الذهب بالسوق المحلية استقرارها خلال تعاملات اليوم الأربعاء على الرغم من ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا مع استمرار

> تراجع الدولار من أعلى مستوى في أربعة عشر عاما، وترقب المستثمرين لصدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي عقد في مستهل الشهر الجاري.

وقال عضو الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية إيهاب واصف – فى تصريح صحفي اليوم الاربعاء – ان أسعار الذهب عيار 18 سجلت 497.15 جنيه، وعيار 21 سجل 580 جنيها، كما سجل عيار 24 نحو 662.85، فيما سجل جنيه الذهب 4680 جنيه وعالميا تداولت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 1212.9 دولارا للأوقية، بالقرب من 1201.30 دولارا، وهو مستوى لم يسجل منذ 30 مايو الماضي.