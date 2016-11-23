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«العصار» يصل القاهرة بعد مشاركته بمعرض معدات الدفاع في باكستان

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«العصار» يصل القاهرة بعد مشاركته بمعرض معدات الدفاع في باكستان «العصار» يصل القاهرة بعد مشاركته بمعرض معدات الدفاع في باكستان

محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى

 

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم، الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والوفد المرافق له قادمًا من باكستان، عقب زيارة استغرقت 3 أيام ، شارك خلالها في افتتاح معرض المؤتمر الدولي التاسع لمعدات الدفاع، والذى يقام فى الفترة من 22 : 25 نوفمبر الجاري، بمشاركة 338 شركة من 38 دولة، وحضور 85 وفدًا رسميًا.

وجاءت هذه الزيارة استجابه لدعوة وزير الإنتاج الحربى الباكستانى لنظيرة المصرى، حيث عقد عدة لقاءات علي هامش المعرض، وذلك في إطار العلاقات المستمرة بين البلدين.

والجدير بالذكر أن معرض الدفاع، يقام كل سنتين فى مدينة كراتشى، لعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية فى مجال معدات الدفاع، والمخصص للزائرين التجاريين وأعضاء وفود الدفاع الرسمية.

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