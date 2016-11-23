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بالصور..قافلة طبية تزور مركز خاص لذوي الاحتياجات الخاصة‎ ببنى سويف

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23 نوفمبر 2016 | 5:13 مساءً

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

نظمت كلية الطب البشري بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة وبإشراف الدكتور منصور حسن عميد الكلية  قافلة طبية مجانية لزيارة مركز أغصان الزيتون لذوي الأحتياجات الخاصة بشرق النيل .

وأجرت القافلة الطبية التي ترأسها  الدكتور منصور حسن عميد كلية الطب وعضوية الدكتورة داليا حسين  وكيل الكلية لخدمة المجتمع  الكشف الطبي علي عدد كبير من ذوي الإحتياجات الخاصة بالمركز ، وشملت  تخصصات : أنف وأذن – عظام – روماتيزم وتأهيل – علاج طبيعي -أطفال – تخاطب

 

 

 

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2016-11-23

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