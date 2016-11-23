ننشر أسماء مقدمي برنامج «القاهرة اليوم» مع «عنايت»

كتبت - إنجى لطفى

حصلت وكالة ONA، على قائمة أسماء مقدمي برنامج ” القاهرة اليوم” على شاشة Orbit، والذين سيشاركون الإعلامي جمال عنايت في تقديم البرنامج، والمقرر انطلاقه 30 نوفمبر المقبل.

وتشتمل القائمة على الفنان إدوارد، والذي سيشارك تقديم في البرنامج مع الإعلامي جمال عنايت لمدة يومين، ويقدم إدوارد مزيكا وفقرة طبخ خفيفة.

كما يشارك في تقديم البرنامج، الفنان الشاب يوسف عثمان، تقديم الفقرة الرياضية الخاصة بالبرنامج، مع الإعلامي جمال عنايت، ومن المعروف أن يوسف عثمان اشتهر بدوره في فيلم ” بحب السيما”.

فيما تشتمل القائمة على مشاركة الإعلامية مريم زكي، في تقديم البرنامج، لمدة يوم واحد وتتعلق بتغطية الأحداث الإخبارية اليومية، كما تشارك بثينة توكل في تقديم البرنامج لمدة يومين.

فيما يتولى شريف إسكندر، تقديم الفقرة الخاصة بالتكنولوجيا، في البرنامج، مع الإعلامي جمال عنايت.

> فيما تتولى الدكتوره منى رضا أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، واستشاري الطب الجنسي، المشاركة في تقديم البرنامج، مع الإعلامي جمال عنايت، بفقرة عن المشاكل النفسية الأسرية والزوجية وكيفية التعامل في ظل الضغوظ النفسية التي يمر بها الأفراد في مختلف الأعمار، كما ستتطرق خلال الحلقات إلى كيفية التوعية للصحة الجنسية، فيما تتولى المذيعتان مرام بدران، ونورا سامي، تقديم فقرة السوشيال ميديا بالتناوب.

> فيما يتولى الشيف طارق إبراهيم، المشاركة في تقديم فقرة خاصة عن المطبخ وأهم الأكلات، لمدة يومين، مع الإعلامي جمال عنايت.