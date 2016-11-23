بالصور..انطلاق مبادرة «لا للعنف ضد نساء أفريقيا»

تنطلق مبادرة ” لا للعنف ضد نساء أفريقيا”، برعاية الجمعية الأفريقية اللجنة القومية للاتحاد الافريقى، وبتنسيق وتنظيم وتنفيذ نادى المرأة الأفريقية، خلال الأيام المقبلة، بالتعاون مع العديد من الكيانات تنطلق فعاليات المبادرة المجتمعية اللا ربحية.

وتهدف المبادرة إلى إيجاد توازن مجتمعى يقوم على معرفة الكل الحقوق والواجبات للمرأة الأفريقية، والرجل وفق الأديان، والتوعية، والتعريف بالعنف ضد المرأة الأفريقية، فى كل المجالات وبكل الأشكال عن طريق تنفيذها بفعاليات تشمل ورش الحرف والصناعات التقليدية، والدورات التدريبية، وكورسات اللغات، والكومبيوتر، والورش النفسية، وإعادة التأهيل النفسى، والمسرح، والسينما، والنقاشات الحرة، والفن التشكيلى، والسوق الأفريقية المشتركة، والندوات التوعوية، وغيرها من الفعاليات، لتمويل للمبادرة والمشاركة والدعم لوجستيًا بشكل خدمات أو فعاليات، وتستمر لمدة 6 أشهر من الآن كمرحلة أولى.