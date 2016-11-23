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وقاحة إسرائيلية .. "هاآرتس" تنشر كاريكاتير مسيئًا للمسلمين عن الأذان

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وقاحة إسرائيلية .. "هاآرتس" تنشر كاريكاتير مسيئًا للمسلمين عن الأذان وقاحة إسرائيلية .. "هاآرتس" تنشر كاريكاتير مسيئًا للمسلمين عن الأذان

>كتب: هاشم الفخرانى

نشرت صحيفة "هاأرتس" الإسرائيلية كاريكاتيرا مسيئًا للمسلمين ضمن الحملة الإعلامية التى تقودها تل أبيب عقب فرض قانون حظر رفع الأذان بالمساجد عبر مكبرات الصوت بالقدس المحتلة.

وصور الرسم الوقح لرسام الكاريكاتير الإسرائيلى "بدرمان"، مسجد يخرج منه حمارًا وهو يصدر أصوات النهيق، ما يزعج اليهود الموجودين خارج المسجد، وشبه الرسم الوقح صوت الأذان بنهيق الحمار.

 

 

 

وأشار الرسام فى كاريكاتيره المسئ إلى أحد وزارء الإسرائيلية وهو يخاطب الحمار قائًلا "أوقفوا هذا الحمار" ويظهر أعلى الحمار مكبرات صوت على مأذنة مسجد.

وكانت اللجنة الوزارية بالحكومة الإسرائيلية قد صادقت منذ أسبوعين على مشروع قانون يحظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت فى القدس بزعم أنه يثير الضوضاء لليهود، كما تم طرح القانون للتصويت فى الكنيست ليصبح قانونًا ملزمًا.


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مصر 365

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