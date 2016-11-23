مرتضى منصور: البرلمان لن يتسطيع تصعيد "الشوبكى" قبل 19 ديسمبر

كتب محمد مجدى السيسى

قال النائب مرتضى منصور،عضو مجلس النواب، إن البرلمان لا يستطيع تنفيذ حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية نجله، أو تنفيذ قرار اللجنة التشريعية بالموافقة عليه، أو تصعيد "الشوبكى" بالأساس، إلا بعد صدور حكم نهائى من محكمة النقض فى دعوة المخاصمة التى تقدم بها ضد قاضى الحكم، والمُفترض الفصل فيها 19 ديسمبر المقبل.

و أضاف "منصور"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، خلال حضوره مقر البرلمان منذ قليل للمشاركة فى اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون نقابة الإعلاميين، إن نجله أرسل إنذارا على يد محضر للبرلمان للمطالبة بتاجيل إجراءات تصعيد الشوبكى.

وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن "الشوبكى" إذا دخل البرلمان قبل صدور حكم فى دعوى المخاصمة فلن يخرج منه، منتقداً الموقعين على الطلب المُقدم لرئيس المجلس لسرعة تصعيد الشوبكى، ووصفهم بـ"عصابة الـ57 "، وتابع : "هم أيضاً من ينتقدوا الآن الحكم ضد نقيب الصحفيين، وأنا قد قمت بعرض خدماتى على نقيب الصحفيين وإنى أدافع عنه فى القضية".