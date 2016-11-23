"اليوم السابع" يهنئ زهير قصيباتى بتعيينه رئيسا لتحرير "الحياة اللندنية"

يتقدم "اليوم السابع" بالتهنئة للكاتب الصحفى المرموق "زهير قصيباتى" بمناسبة توليه رئاسة تحرير جريدة الحياة اللندنية خلفا للكاتب غسان شربل، الذى طلب إعفاءه من منصبه ، بعد أن أسهم لسنوات فى تطوير العمل الصحفى بالمؤسسة

ويأتى تعيين "قصيباتى" رئيسا لتحرير " الحياة " تتويجا لتاريخ حافل من العمل الصحفى ، حيث تولى خلال السنوات الأخيرة ملف العلاقات العربية والدولية ونشر عشرات المقالات التى تقدم وجهة نظر عروبية تجاه الأحداث التى تشهدها المنطقة والعالم ، خاصة بعد انفجار الأوضاع فى العراق وسوريا وليبيا واليمن

وتمثل جريدة الحياة اللندنية واحدة من كبريات الصحف العربية منذ أسسها الراحل كامل مروة سنة 1946 فى العاصمة البريطانية ، ثم مرت بمرحلة ازدهار منذ اشتراها الأمير خالد بن سلطان وسمح بتداولها فى السعودية عام 1996، حيث تعددت طبعاتها لتصدر طبعة لندن وطبعة ثانية من بيروت بالإضافة إلى طبعة الرياض .

كما تعد " الحياة اللندنية" قيمة كبيرة للصحافة العربية الرصينة ، لحرص إدارة تحريرها على الرقى بالعمل الصحفى وتقديم الملفات والملاحق النوعية فى جميع التخصصات ، واجتذاب كبار الكتاب والمبدعين من كافة البلاد العربية ، فضلا عن الحفاظ على النهج المهنى المعنى بالجودة لا بالهرولة وراء الأخبار ، مما يكسبها حيزا متناميا فى زمن صحافة الأون لاين والموبايل.