مصر للطيران تحصل علي جائزة من اتحاد شركات الطيران الأفريقية

حصلت شركة مصر للطيران على جائزة “Outstanding Service Award”، وذلك عن أنشطة وخدمات الشركة المختلفة والمتنوعة التي تقدمها للشركات الأعضاء، وغير الأعضاء في القارة الأفريقية ، سواء في مجال التدريب أو الصيانة والأعمال الفنية، وغيرها من المجالات التي تساهم بشكل كبير ومباشر في دعم وتطوير شركات الطيران بالقارة الأفريقية، جاء ذلك لدي مشاركة وفد الشركة برئاسة صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في إجتماع الجمعية العمومية رقم 48 لاتحاد شركات الطيران الإفريقية (الأفرا) ، والتي عُقدت فعالياتها في زيمبابوي/ بحضور ومشاركة رؤساء شركات الطيران الأفريقية.

وقد شهدت الجمعية انتخاب صفوت مسلم لفترة جديدة، كنائب لرئيس اللجنة التنفيذية للأفرا حتى انعقاد الجمعية العمومية القادمة في نوفمبر 2017، وقال مسلم،: “أن اجتماع الجمعية العمومية للأفرا، تناول العديد من الموضوعات الهامة، والتي تضمنت مناقشة أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد، وذلك لإيجاد حلول لعدد من القضايا، والتي تعوق تقدم شركات الطيران الأفريقية، وتضغف من قدرتها على التنافسية.

وأضاف تم الإتفاق على عمل تكتلات لإلغاء حظر الأموال المجمدة لشركات الطيران الأفريقية، والتي قد كانت ولا تزال سببًا في تكبد عدد من شركات الطيران الأفريقية الكثير من الخسائر، وقال، “إن مصر للطيران من جانبها لا تدخر جهدًا من أجل تطوير منظومة النقل الجوي الأفريقي، والنهوض بها بحيث يصبح السوق الأفريقية قادرًا على منافسة أسواق الطيران العالمية وبقوة، وذلك برغم من كم التحديات التي تواجه الصناعة سواء على مستوى القارة الأفريقية أو على المستوى العالمي”.

واختتمت الجمعية العمومية أعمالها بالموافقه بالإجماع على استضافة مصر للطيران لإجتماعات اللجنة التنفيذية القادمة رقم 173 والمقرر انعاقدها في يوليو 2017 بمدينة شرم الشيخ .