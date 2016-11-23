خبراء: تناول الوجبات بالمطاعم الإيطالية يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية

أ ش أ

حللت مؤسسة القلب البريطانية المعنية بدراسات القلب والكولسترول عددا من قوائم الطعام الخاصة بالمطاعم التى تقدم الوجبات الإيطالية وبحثت فى المقبلات والطبق الرئيسى وصنف الحلو وفحصت بشكل خاص تلك الأطباق التى تحتوى على مستويات عالية من الدهون المشبعة.

وحذرت المؤسسة من أن تناول السيدات للوجبات فى المطاعم الإيطالية يمكن أن يؤدى إلى استهلاكهن لدهون مشبعة تصل كمياتها لما يتناولونه على مدى أربعة أيام ما يزيد من خطر الاصابة بالنوبات القلبية .

وأشارت إلى أن تناول وجبة مكونة من ثلاثة أدوار فى المطاعم الإيطالية الشهيرة يمكن أن يؤدى إلى تناول الرجال لضعف الكمية الموصى بها يوميا من الدهون المشبعة، وأن تناول مثل هذه الوجبات قد يؤدى لاستهلاك 80 جراما من الدهون المشبعة مما يزيد من خطر الاصابة بالنوبات القلبية.

ويوصى خبراء الصحة وفقا لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" بألا تتناول النساء أكثر من 20 جراما من الدهون المشبعة يوميا بينما الحد الأقصى الموصى به للرجال 30 جراما.