أخبار عاجلة

ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام» -
الأمين المساعد لـ«المحافظين»: التكفيريون يريدون إحراج الرئيس -
انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

خبراء: تناول الوجبات بالمطاعم الإيطالية يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية

Google+ Print
خبراء: تناول الوجبات بالمطاعم الإيطالية يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية خبراء: تناول الوجبات بالمطاعم الإيطالية يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية

>أ ش أ

حللت مؤسسة القلب البريطانية المعنية بدراسات القلب والكولسترول عددا من قوائم الطعام الخاصة بالمطاعم التى تقدم الوجبات الإيطالية وبحثت فى المقبلات والطبق الرئيسى وصنف الحلو وفحصت بشكل خاص تلك الأطباق التى تحتوى على مستويات عالية من المشبعة.

 

وحذرت المؤسسة من أن تناول السيدات للوجبات فى المطاعم الإيطالية يمكن أن يؤدى إلى استهلاكهن لدهون مشبعة تصل كمياتها لما يتناولونه على مدى أربعة أيام ما يزيد من خطر الاصابة بالنوبات القلبية .

 

وأشارت إلى أن تناول وجبة مكونة من ثلاثة أدوار فى المطاعم الإيطالية الشهيرة يمكن أن يؤدى إلى تناول الرجال لضعف الكمية الموصى بها يوميا من الدهون المشبعة، وأن تناول مثل هذه الوجبات قد يؤدى لاستهلاك 80 جراما من الدهون المشبعة مما يزيد من خطر الاصابة بالنوبات القلبية.

 

ويوصى خبراء الصحة وفقا لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" بألا تتناول النساء أكثر من 20 جراما من الدهون المشبعة يوميا بينما الحد الأقصى الموصى به للرجال 30 جراما.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم