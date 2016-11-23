أخبار عاجلة

ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام» -
الأمين المساعد لـ«المحافظين»: التكفيريون يريدون إحراج الرئيس -
انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

30 مليون يورو منحة أوروبية لإنشاء محطة كهرباء بطاقة الرياح

Google+ Print
30 مليون يورو منحة أوروبية لإنشاء محطة كهرباء بطاقة الرياح 30 مليون يورو منحة أوروبية لإنشاء محطة كهرباء بطاقة الرياح

وزيرة التعاون الدولي سحر نصر

وقعت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، مع مسئولي الوكالة الفرنسية للتنمية، الأربعاء، الاتفاقية الخاصة بمشروع إنشاء محطة كهرباء بطاقة الرياح بطاقة 200 ميجاوات فى منطقة خليج السويس، بمشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والبنك الألماني للتنمية (KFW)، والاتحاد الاوروبى وبنك الاستثمار الاوروبى.

وتوفر المحطة ما يقرب من 700 جيجاوات/ساعة، سنويًا، مضافة للشبكة القومية للكهرباء، وتدخل الخدمة في عام 2020 ويشمل المشروع، غير عملية انشاء البنية التحتية، عقد استغلال وصيانة للمحطة لمدة ثلاث سنوات، وذلك من قبل شركة خاصة وبرنامج تدريب للعاملين بهيئة الطاقة والطاقة المتجددة، والمشرفة على المشروع. وسيكون تمويل المشروع بمنحة من الاتحاد الاوروبى تبلغ 30 مليون يورو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا