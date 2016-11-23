30 مليون يورو منحة أوروبية لإنشاء محطة كهرباء بطاقة الرياح

وقعت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، مع مسئولي الوكالة الفرنسية للتنمية، الأربعاء، الاتفاقية الخاصة بمشروع إنشاء محطة كهرباء بطاقة الرياح بطاقة 200 ميجاوات فى منطقة خليج السويس، بمشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والبنك الألماني للتنمية (KFW)، والاتحاد الاوروبى وبنك الاستثمار الاوروبى.

وتوفر المحطة ما يقرب من 700 جيجاوات/ساعة، سنويًا، مضافة للشبكة القومية للكهرباء، وتدخل الخدمة في عام 2020 ويشمل المشروع، غير عملية انشاء البنية التحتية، عقد استغلال وصيانة للمحطة لمدة ثلاث سنوات، وذلك من قبل شركة خاصة وبرنامج تدريب للعاملين بهيئة الطاقة والطاقة المتجددة، والمشرفة على المشروع. وسيكون تمويل المشروع بمنحة من الاتحاد الاوروبى تبلغ 30 مليون يورو.