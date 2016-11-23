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غدًا.. محمود عبد المغني في ضيافة «باب رزق» على «نغم FM»

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غدًا.. محمود عبد المغني في ضيافة «باب رزق» على «نغم FM» غدًا.. محمود عبد المغني في ضيافة «باب رزق» على «نغم FM»

محمود عبد المغني

 

كتبت-إنجي لطفي

يستضيف برنامج “باب رزق”، والذي يقدمه الكاتب يسري الفخراني، على نغمFM، غدًا، الفنان محمود عبد المغني.

ويتحدث الفنان، خلال الحلقة عن فيلمه” الروائي 4×6″، وحوار حول دور الفنان في توعية الشباب والمشاركة في القضايا الاجتماعية التي تخص البلد.

وتم إنتاج الفيلم بالتعاون بين الصندوق والهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بهدف رصد الآثار السلبية لتعاطى المخدرات والتحفيز على العلاج والتعافي من الإدمان، حيث جسد الفنان محمود عبد المغنى شخصية شاب تعرض هو وأسرته لمحنة مرض الإدمان، وحول بإرادته هذه الحالة إلى نموذج ناجح من التعافى، كما جسدت الفنانة سوسن بدر دور الأم المساندة لابنها والداعمة له فى رحلة العلاج والتعافي.

يذكر أن، آخر أعماله الدرامية مسلسل “أزمة نسب”، من بطولة الفنانة زينة، وياسر فرج، وريم البارودى، ومحمد أنور، وحجاج عبد العظيم، وتأليف محمد صلاح العزب، وإخراج سعيد حامد.

يذاع برنامج باب رزق، من الأحد للخميس، الساعة الرابعة مساءً، و البرنامج من تقديم الكاتب يسري الفخراني.

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