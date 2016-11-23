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محافظ بورسعيد: العمل في مشروع الـ58 مصنعًا وصل لمراحل متقدمة

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محافظ بورسعيد: العمل في مشروع الـ58 مصنعًا وصل لمراحل متقدمة محافظ بورسعيد: العمل في مشروع الـ58 مصنعًا وصل لمراحل متقدمة

23 نوفمبر 2016 | 4:18 مساءً

جانب من مشروع الـ 58 مصنع

كتب-جمال نوفل

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن معدل العمل في مشروع الـ58 مصنعا بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، يسير بصورة طيبة.

وأشار الغضبان، في بيان صادر عن المحافظة الأربعاء، إلى أنه تم تكثيف الجهود من أجل سرعة الاتتهاء من المشروع وتسليمة إلي الشباب، للبدء في تنفيذ مشروعاتهم، مشيرًا بأن المحافظة تستهدف فئة الشباب في جميع المشروعات التي تقوم بها، لأنهم مستقبل .

وأضاف  أن تلك المصانع سوف تعمل علي تشجيع الشباب للعمل في مجال الصناعة، وتوفير فرص العمل، وأان المنطقة الصناعية تشهد تغيير كبير في الوقت لحالي بعد دخول استثمارات كبيرة فيها، تتمثل في كيانات اقتصادية، وتجارية عملاقة باستثمارات تصل إلي مليار و600 مليون جنيه، وتوفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل، مشيرًا بأن المنطقة تشهد للمرة الأولي إقامة مصنع لإنتاج كاوتش السيارات، وكذلك جنوط السيارات، ومصنع لإنتاج أواني الطهي، وأضاف الغضبان، بأن تلك المصانع لها أهمية اقتصادية كبري، وكذلك توفير عملة صعبة من خلال الحد من استيراد هذة المنتجات، وضخها في السوق المحلي.

وأوضح المحافظ، أن شرق بورسعيد يشهد إقامة أكبر منطقة صناعية عالمية علي مساحة 40 مليون م2، ويجري العمل حاليًا في المرحلة الأولى لها، بالإضافة إلي المنطقة اللوجستية، لافتا إلى أن بورسعيد تتغير بالفعل، وستشهد تواجد كيانات تجارية عالمية للمرة الأولي علي أرضها، الأمر الذي يتطلب تأهيل الشباب علي سوق العمل.

وأكد الغضبان،  أن مصانع الاستثمارية والمنطقة الصناعية جاهزة لتأهيل وتدريب الشباب، وتجهيزهم لسوق العمل مع إعطاءهم حوافز مادية، مشيرًا بأن تصنيف محافظة بورسعيد سوف يتقدم مع الانتهاء من المشروعات التي تتم علي أرضها اقتصاديًا وزراعيًا وصناعيًا، خاصة مشروع تنمية شرق بورسعيد، والذي يعد قاطرة التنمية لمصر.

 

2016-11-23

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