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مهاجم الأهلي يتحدث عن الاسم الصحيح و"يلا يا رجالة" ومواجهة الزمالك

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مهاجم الأهلي يتحدث عن الاسم الصحيح و"يلا يا رجالة" ومواجهة الزمالك مهاجم الأهلي يتحدث عن الاسم الصحيح و"يلا يا رجالة" ومواجهة الزمالك

>كتب فتحى الشافعى

قال النيجيرى جونيور أجايى مهاجم الأهلى، إنه يتطلع أن تكون تجربته الحالية بوابة انضمامه لمنتخب بلاده والمشاركة مع فى الصعود لمونديال 2018 بروسيا، موضحاً فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلي، أنه سعيد بالمشاركة مع المارد الأحمر ومساهمته فى عدة انتصارات مؤخراً.

 

وأوضح جونيور أجايى أن اسمه الصحيح هو أجايى وليس أجاى كما يُناديه البعض، مُشيداً بارتباط جمهور الأهلى به منذ مشاركته الأولى بالقميص الأحمر، وأكد أن تسجيل الأهداف أمر رائع وإيجابى لكن الأهم والروع هو فوز الفريق.

 

وقال المهاجم النيجيرى إنه مُستعد للعب فى أى مركز بالفريق، فهو كلاعب محترف لابد أن يلتزم بكل ما يطلبه منه المدير الفنى، وأشاد جونيور أجايى بعلاقته بلاعبى الأهلى حيث يسود بينهم كل تقدير واحترام.

 

وشدد مهاجم الأهلى على أن كل المباريات مهمة وقوية وأدرك الأهمية الخاصة لمواجهة الزمالك، وتابع: نحن كلاعبين نستعد بكل قوة لكل المباريات ولقاء الزمالك سيكون مثل باقى المباريات، ونسعى للفوز به رغم أهميته للجمهور واللاعبين وكل الفريق، لكننا نخوضها مثل باقى المواجهات من أجل الفوز.

 

وأشار المهاجم النيجيرى إلى أنه مازال يتعلّم بعض الكلمات باللغة العربية من زملائه بالفريق، حيث تعلّم كلمة ( يالا يا رجالة ).


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