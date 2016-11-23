أحمد مرتضى ينذر البرلمان على يد محضر لتأجيل تصعيد عمرو الشوبكى

كتب محمد مجدى السيسى

كشف أحمد مرتضى منصور، عن إرساله إنذار على يد محضر للبرلمان أمس، يطالب فيه بتأجيل إتخاذ قرار فى الحكم الصادر من محكمة النقض بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائباً عن دائرة الدقى بدلا منه، حتى صدور حكم نهائى فى دعوى مخاصمة ضد قاضى محكمة النقض.

وأضاف أحمد مرتضى لـ "اليوم السابع"، إن دعوى المخاصمة رفعها المستشار مرتضى منصور أمام محكمة النقض منذ فترة، وكان من المفترض صدور حكم نهائى فيها أمس الأول، إلا إنه قد تم مد أجل الحكم ليوم 19 ديسمبر المقبل، وهو ما يلزم البرلمان بتأجيل قراره، وفق قوله.

وأشار أحمد مرتضى، إلى أن حق التقاضى مكفول للجميع، وأن القضية بها نوع من الريبة، خاصة أن عشرات الطعون التى تضمنت نفس الأسباب التى تقدم بها "الشوبكى" تم رفضها، موجههاً رسالة للبرلمان، : " تمهلوا إلى أن يقول القضاء كلمته الأخيرة".