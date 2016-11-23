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إزالة تعديات على أراضى زراعية بمساحة 1765 متر بدمياط

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إزالة تعديات على أراضى زراعية بمساحة 1765 متر بدمياط إزالة تعديات على أراضى زراعية بمساحة 1765 متر بدمياط

>دمياط - عبده عبد البارى

نفذت الوحدة المحلية بقرية المرابعين التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط  حملة إزالة بنطاق الوحدة وتمكنت الحملة من إزالة  6 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 1765.8متر ، وذلك تحت اشراف رئيس القرية ومسئول القسم الهندسي ومسئول المتابعة مسئول الجمعية الزراعية وفى وجود ممثلى الشرطة.

من جانبه قال المحاسب حازم حواس رئيس مركز ومدينة كفر سعد أن الوحدات المحلية تعمل وفقا لتعليمات الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه  محافظ دمياط بضرورة الازالة الفورية لكافة التعديات على الارض الزراعية فى مرحلة المهد وقبل تطويرها لاعمال بناء على الارض الزراعية .


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