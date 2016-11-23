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بالصور.. بروتوكول بين صحة الأقصر ومبادرة "نداء" لتطوير وحدات إسنا

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بالصور.. بروتوكول بين صحة الأقصر ومبادرة "نداء" لتطوير وحدات إسنا بالصور.. بروتوكول بين صحة الأقصر ومبادرة "نداء" لتطوير وحدات إسنا

>الأقصر – أحمد مرعى

شهد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بالمحافظة ويمثلها الدكتور أسامة الدسوقى وكيل وزارة الصحة، والمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة مؤسسة نداء التابعة لوزارة التعاون الدولى - البرنامج الأنمائى للأمم المتحدة، ويمثلها الدكتور وليد بريقع المدير الإقليمى للمبادرة، لدعم وتطوير وحدة النجوع بحرى الصحية - النواصر بمركز ومدينة إسنا، وفقاً لنموذج طب الأسرة بكافة تفاصيله.

من جانبه أكد الدكتور أسامة الدسوقى، وكيل وزارة الصحة، أنه بعد التعرف على أهداف المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة وقع الاختيار على وحدة النجوع بحرى - النواصر الصحية لتطبيق البروتوكول بها، حيث إنها من أكثر الوحدات الصحية حاجة إلى الدعم والتطوير.

وأشار وليد بريقع، المدير الإقليمى للمبادرة، إلى أن مبادرة نداء بدأت تنفيذ عدة بروتوكولات فى مجالات عدة منذ خمسة سنوات فى محافظات قنا وسوهاج والأقصر، ويهدف برنامج المبادرة لتطوير الخدمات الأساسية فى القرى الأكثر فقراً، خاصة الخدمات الصحية بما يخدم الفئات الأكثر احتياجاً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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