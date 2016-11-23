تخصيص 45 مليون لتطوير 10 مناطق عشوائية بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

أكد المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية برئاسة مجلس الوزراء تم إتاحة 44 مليون جنيه و460 ألف لتطوير الناطق الغير آمنه والعشوائية داخل نطاق محافظة الشرقية .

وشدد على خلال اجتماع عقد بمحافظة الشرقية بحضور السكريتر العام للمحافظة، ضرورة إعداد قاعدة بيانات كاملة بالمناطق والأسواق العشوائية لعرضها على مجلس الوزراء للبدء فوراً في تطويرها لافتاً إلى أنه سيتم تطوير منطقة الدريسة وخلف البوستة بمركز مشتول السوق ومنطقة الدريسة بكفر صقر بعد أن تم عقد إجتماع مع سكان تلك المناطق العشوائية وطالبوا بتعويض مادي بدلاً من الحصول على وحدات سكنية وذلك بعد أن ترد موافقة مجلس الوزراء بهذا الشأن .

وأضاف اللواء السيد عبدالمعطي السكرتير العام للمحافظة أنه تم إستعراض المناطق العشوائية الغير آمنه وشملت "10 " مناطق بــ 7 مراكز ومدن مختلفة وهي الزقازيق (دريسة النقراشي – دريسة عبد السلام عارف ) أبو حماد(أبو حماد البلد ) فاقوس (أطراف أم يوسف ) كفر صقر (الدريسة ) مشتول السوق (خلف الشونه – الدريسة – خلف البوسطة ) منيا القمح (الدريسة – وابور النور ) ابو كبير (الذوبعية )...

وأوضح السكرتير العام لمحافظة الشرقية أنه يوجد عدد 15 سوق عشوائي مابين يومي وإسبوعي داخل نطاق دائرة المحافظة بعد عمل حصر شامل ومعاينه على الطبيعة لإعداد قاعدة بيانات سليمة وإرسالها لصندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء ليبدء في إعداد التصميمات الهندسية والرسومات اللازمة لتطوير تلك السويقات العشوائية لإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة ولتسهيل الحركة المرورية وعدم التسبب في إحداث اختناقات تؤدي إلى غلق الشوارع وتعذر حركة المواطنين خاصة في أوقات الذروة .

وأضاف المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق أنه سيتم تطوير تلك الأسواق في نفس أماكنها في حالة عدم توفير أماكن بديلة أخرى لها لافتاً أن المرحلة الأولى لتطوير الأسواق داخل محافظة الشرقية ستبدأ بتطوير سوق أبو حماد وسوق الأشراف وأبو عامر بالزقازيق بتكلفة مالية قدرها 3 مليون و500 ألف جنيه بهدف إقامة أسواق حضارية تتمتع بكافة المرافق والخدمات وتعيد الوجه الحضاري والجمالي لمحافظة .