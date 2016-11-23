باسم مرسي ينضم لتدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب

انتظم باسم مرسى، مهاجم الزمالك فى تدريبات الفريق الجماعية، اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الحادية عشر لبطولة الدورى الممتاز المصري لكرة القدم.

وكان اللاعب قد تغيّب عن التدريبات الماضية ومباراة الفريق أمام الإسماعيلي لحصوله على إجازة بسبب زفافه، إضافة إلى أنه كان يعاني من إصابة بكدمة في الظهر خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام غانا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

يذكر ان الزمالك واجه ازمة في خط الهجوم في المباريات الماضية بسبب ابتعاد احمد جعفر عن مستواه مع الفريق الي جانب الزامبي مايوكا وهو الامر الذي جعل حالة من الارتياح تسود داخل الفريق لعودة باسم من جديد الي الفريق