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كواليس حلقتي باسل الخياط وسهير المرشدي مع راغدة شلهوب

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كواليس حلقتي باسل الخياط وسهير المرشدي مع راغدة شلهوب كواليس حلقتي باسل الخياط وسهير المرشدي مع راغدة شلهوب

الفنان باسل الخياط أثناء الحلقة

كتبت – إنجي لطفي

حصلت وكالة “ONA”، على أجزاء من كواليس الحلقات المقبلة من برنامج ” فحص شامل” والذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، على شاشة الحياة، والتي تم تسجيلها مع الفنانة سهير المرشدي، والفنان باسل الخياط.
> وفي حلقة الفنانة سهير المرشدي، قالت خلال استضافتها في البرنامج، إن استشهاد أخيها في حرب 73 أثر جدًا في حياتي، وأن الفنان الراحل عمرو الشريف كان فتي أحلامها، مضيفة “سناء جميل هي مثلي الأعلى.. ميلادي في طنطا وتربيتي في مسجد السيد البدوي أثر جدا في حياتي و الجانب الروحاني مهم جدًا”.

وقال الفنان باسل الخياط، خلال استضافته في البرنامج: “علاقتي بهند صبري استمرت سنتان ونصف، ولكن قررنا الانفصال بسبب إحساسنا أن العلاقة ممكن تعطل أحد فينا، فأصبحت أنا و هي أصدقاء الآن، وأميل إلى العقل وليس للقلب، وجمال سليمان أكثر ممثل سوري نجح في ، وممدوح عبد العليم كان يساندني جدًا في أثناء عملي في المسلسل معه،وزوجتي دمها خفيف و تستطيع أن تحتويني جدًا”.

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أونا

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