«القوى العاملة»: نسعى لتوعية الشباب حول الأهمية الاقتصادية للقطاع الخاص

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الوزارة تسعى جاهدة لتوعية الشباب والأسر، حول أهمية القطاع الخاص وأنه يُمثل 85% من الاقتصاد المصري.

وأضاف سعفان، أن الوزارة حريصة على حل المشاكل التي يُعاني منها الشباب، وكذلك توفير فرص عمل مناسبة لهم، لأن الإنتاج هو سبيل مصر للنمو، ولا يمكن تحقيقه بدون عمالة قوية ومدربة، لافتًا إلى أن الدولة تسير في الإجراءات التي تساعد على تحقيق هذا النمو.

و كشف سعفان، عن الطريقة التي تمت بها صياغة قانون العمل الجديد، حيث أشار إلى أن عملية الصياغة شملت 3 جهات، وهي ممثلي الاتحادات العمالية، وممثلي العمال، وممثلي الحكومة، مشددًا على أنهم كانوا حريصين على الاتفاق على كل البنود، وكل ما كان يثير خلافًا، كان يتم التعامل معه بهدوء، حتى يتم التوصل لأنسب الحلول، كما أكّد أن الشباب عدّلوا الكثير من البنود لصالح العمال.

وأضاف، أنه حاليًا يوجد العديد من فرص العمل، فهناك لجنة من الكويت، تختبر 468 عاملًا للعمل هناك، وكذلك مصانع العاشر من رمضان، وفي الإسماعيلية أرسلوا للوزارة أنهم لديهم 7000 فرصة عمل.