قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب تعلن عن «نخيل مولز» كشريك استراتيجي للدورة الثانية

أعلنت اللجنة التنظيمية لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، عن تعاونها مع “نخيل مولز” كشريك استراتيجي للدورة الثانية للقمة، والمقرر عقدها يومي 13 و 14 ديسمبر المقبل في قاعة الشيخ سعيد في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمشاركة أكثر من 1500 مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي من المنطقة العربية والعالم، الى جانب كبرى شركات التواصل الاجتماعي في العالم.

وأكدت سعادة منى غانم المرّي، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، رئيسة نادي دبي للصحافة أن دعم الشركات الوطنية الرائدة كان دائماً من المقومات الرئيسة التي كفلت لمشاريع نادي دبي للصحافة، وعلى مدار السنوات المتعاقبة، الخروج بالنتائج المرجوة، مثمنة تعاون "نخيل مولز" كشريك استراتيجي للدورة الثانية للقمة، انطلاقاً من إدراك إدارته لقيمة الحدث وأثره الإيجابي في استشراف المستقبل الذي يطور واقع الإنسان، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه في القمة بمحاولة الخروج بتصور ورؤى تعالج التحديات التي تعتري عمل شبكات التواصل الاجتماعي العربية، والسبل المُثلى لتطويرها والارتقاء بها في المستقبل.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل"، علي راشد لوتاه، أن نخيل تتشرف برعاية قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب. مضيفاً: "أن منصات التواصل الاجتماعي تلعب دوراً جوهرياً في استراتيجية الاتصال الخاصة بأعمال تجارة التجزئة لشركة "نخيل"، ومع استمرار نمو هذا القطاع في دبي فإن تواجدنا في مجتمع الإعلام الرقمي سوف يستمر في التزايد باعتبار أنه من أهم أدوات التسويق والدعاية التي توظفها الشركة".