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حكومة رأس الخيمة تقر تعديل إجازة الوضع للمرأة العاملة لتكون ثلاثة أشهر براتب إجمالي شامل

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حكومة رأس الخيمة تقر تعديل إجازة الوضع للمرأة العاملة لتكون ثلاثة أشهر براتب إجمالي شامل حكومة رأس الخيمة تقر تعديل إجازة الوضع للمرأة العاملة لتكون ثلاثة أشهر براتب إجمالي شامل

قررت حكومة رأس الخيمة تعديل إجازة الوضع للمرأة العاملة لتكون ثلاثة أشهر براتب إجمالي شامل.. تماشيا مع توجهات مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومساهمةً في تعزيز مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية والذي اعتمد اطلاقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وحرصا على تطوير السياسات الرامية لدعم المرأة العاملة لتساهم بفاعليه في خدمة المجتمع .

وقال سعادة الدكتور محمد عبد اللطيف الأمين العام للمجلس التنفيذي إن حكومة رأس الخيمة تثمن دور المرأة في جهود التنمية ومشاركتها المتميزة في العمل الحكومي بشكل خاص بكافة قطاعاته ولا تتوانى في توفير مقومات بيئة العمل المناسبة لإطلاق قدراتها وتسخير طاقاتها الانتاجية.

وأضاف " نقدر حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بمكانه المرأة وتذليل كافة التحديات التي تحول دون مساهمتها الفاعلة في الحياة الوظيفية والعامة بما ينعكس ايجاباً على تقدم ونهضة المجتمع ".

الجدير بالذكر أن حكومة رأس الخيمة قد بادرت في عام 2015 في تمديد فترة الرضاعة لتكون سنه كاملة حرصا على تمكين المرأة من ممارسة دورها الامومي وتحقيق التوازن بين العمل الاسرة بظروف ملائمة.

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