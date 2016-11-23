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"بيطرى الشرقية" تضبط كمية كبيرة من الأدوية المحظورة

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"بيطرى الشرقية" تضبط كمية كبيرة من الأدوية المحظورة "بيطرى الشرقية" تضبط كمية كبيرة من الأدوية المحظورة

>الشرقية – إيمان مهنى

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالشرقية، بإشراف الدكتور أشرف توفيق مدير المديرية، من ضبط كميات كبيرة من الأدوية المحظور بيعها لخطورتها على صحة الإنسان خصوصا الأطفال الذين سيتناولون اللحوم والألبان المحقونة بها، حيث تتسبب فى الإصابة بالأورام السرطانية 

 

كانت حملة مكبرة بتكليف من الدكتور رضا عبد الحميد الشامى، مدير إدارة الخدمات وبالتنسيق مع قسم شرطة المسطحات، توجهت إلى مركز أبو كبير للمرور على العيادات والصيدليات بها .

 

وبالتفتيش على عيادة بيطرية تبين أنها مرخصة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبفحص الأدوية المعروضة بها وتبين سلامتها وخلوها من المخالفات، وتم تحرير مخالفة للتراخيص .

 

كما توجهت الحملة إلى إحدى الصيدليات البيطرية، تبين أن مالكها غير متخصص ويعمل بدون ترخيص وبفحص الأدوية المعروضة تبين أنها محظورة البيع، حيث تم ضبط أكثر من 60 لتر من صنفين يحتويان على مادة الإنروفلوكساسين المحظور تداولها بمصر منذ شهر فبراير 2013 م، لخطورتها على صحة الأطفال، إذا ما وصلت إليهم بقايا هذه المادة فى اللحوم والدواجن والبيض، كما تم ضبط أكثر من 20 كيلو من الفيتامينات منتهية الصلاحية، وتم ضبط أدوية أخرى مجهولة المصدر، وتم عمل محضر بالمخالفات، بتهم  العمل بدون ترخيص وحيازة أدوية بيطرية محظور تداولها ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

 

جدير بالذكر، أنه تم التحفظ على الأدوية المضبوطة بمخازن مديرية الطب البيطرى بالشرقية لحين صدور قرار النيابة.

  

 

الأدوية المضبوطة مسرطنة

 

 

جانب من الحملة

 

 


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