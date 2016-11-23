القبض على مسجل خطر يدير ورشة خراطة لتصنيع الأسلحة النارية فى السلام

كتب إبراهيم أحمد - عبد الله محمود

نجح رجال مباحث القاهرة، من ضبط مسجل خطر مطلوب فى عدد من القضايا، لإدارته ورشة خراطة بمنطقة السلام فى تصنيع الأسلحة النارية، حيث تم ضبطه داخل الورشة ملكه أثناء قيامه بتصنيع عدد كبير من الأسلحة بقصد ترويجها بين المواطنين الراغبين فى اقتناء هذا النوع من السلاح، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت معلومات وردت لمباحث قسم شرطة السلام ثان، تفيد بقيام "أحمد.م" 36 سنة، صاحب ورشة حدادة، المحكوم عليه فى القضية رقم 2941 السلام ثان "مخدرات"، والمقضى فيها بالحبس سنة، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع الأسلحة النارية داخل الورشة عمله والاتجار فيها.

تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم قوة أمنية من ضبطه، حيث عثر بحوزته داخل الورشة على المضبوطات التالية "عدد 2 فرد خرطوش، وبندقية خرطوش مقروطة، و18 ماسورة معدة للتصنيع، و8 مقابض لفرد خرطوش، و 10 ياى، و6 إبر ضرب نار، وأدوات تصنيع عبارة عن (منجلة حدادى وشنيورو مقص وصاروخ".

وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، فتم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.