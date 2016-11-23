حبس مالك شركة مصر للاستثمار العقارى سنة بتهمة النصب على مواطنين

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنح الدقى، المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وأمانة سر علاء الدين إبراهيم، اليوم الأربعاء، مالك شركة مصر للاستثمار العقارى، بالحبس لمدة سنة، لاتهامه ببيع وحدات سكنية وهمية بقرية النخيل بالإسكندرية.

كان أحد المجنى عليهم تقدم ببلاغ يتهم باسم محمود مصطفى إبراهيم، مالك شركة مصر للاستثمار العقارى بالنصب والاحتيال لإيهامه ببيع وحدة سكنية له من وحدات الشركة التى تمتلكها بقرية النخيل بالإسكندرية كاملة التشطيب، وبعد دفع الأقساط المستحقة عليه، تبين قيام المتهم بالنصب عليه، وأن هذه الوحدات وهمية وليست موجودة بالواقع.



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