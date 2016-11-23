حبس تشكيل عصابى وراء سرقة مخزن حى السيدة زينب 4 أيام

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار محمد سليم، رئيس النيابة، حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مخزن تابع لحى السيدة زينب، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة .

تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغاً من "سعيد.ر"، موظف بحى السيدة زينب؛ باكتشافه كسر القفل الخاص بالمخزن حراسته التابع لحى السيدة زينب وسرقة 6 اسطوانات غاز كبيرة، و2 اسطوانة غاز صغيرة، و13 قلب شيشة، و120 كرسى بلاستيك، وعربة كارو، وثلاجة عرض،و2 إطار سيارة نقل، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد.م.ع" عاطل و"جمال.م" عاطل، و"محمود.م"و"حسنى.ا"، و"مجدي.ف"، و"عمر.ا"والسابق جميعا اتهامهم فى قضايا متنوعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم بمناقشتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتم بإرشادهم ضبط كل المسروقات بمنطقة المقابر ـ دائرة القسم، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.



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