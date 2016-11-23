الداخلية تكشف تفاصيل القبض على المتهم بقتل نيفين لطفي

أعلنت وزارة الداخلية، أنه فى أقل من 24 ساعة، نجحت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم بقتل نيفين لطفى الرئيس التنفيذى لمصرف أبو ظبى الإسلامى.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية بمديرتى أمن القاهرة والجيزة وقطاع مصلحة الأمن العام تمكنوا من كشف غموض واقعة مقتل نيفين لطفى الرئيس التنفيذى لمصرف أبو ظبى الإسلامى داخل مسكنها بمدينة 6 أكتوبر، حيث أشارت المعلومات والتحريات إلى أن وراء إرتكاب هذه الجريمة كريم صابر عبد العاطى عبدالرحيم ” عاطل ومقيم بروض الفرج ، سبق إتهامه فى 10 قضايا ( سرقة – مخدرات – ضرب – سلاح أبيض ) ، محكوم عليه بالحبس 3 أشهر فى قضية سرقة وكان يعمل فرد أمن بالمجمع السكنى الذى تقطن به الضحية ” .. منذ فترة وكان قد تم فصله لسوء سلوكه ولتعاطيه المواد المخدرة .

وعقب تقنين الإجراءات تبين أن الجانى قام بحجز نفسه بإحدى مصحات علاج الإدمان على خلفية إدمانه للمواد المخدرة فى محاولة منه لإخفاء تواجده خشية ضبطه ، وتم إلقاء القبض عليه ، وبمناقشته إعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بالتسلل لمسكن الضحية عن طريق تسلق سور الفيلا وقام بكسر نافذة المطبخ وإستل سكيناً ودخل غرفتها بدافع السرقة وحال إستشعار المجنى عليها به ومقاومتها له طعنها عدة طعنات متفرقة أودت بحياتها ثم قام بسرقة ( جهاز آى باد – 600 دولار – 145 درهم إمارتى – وبعض متعلقاتها الشخصية ) وعند خروجه من مسكنها إضطلع بسرقة سيارتها للهرب إلا أنه تعرض لحادث سير حيث إصطدم بالجزيرة الوسطى للطريق مما دعاه لتركها وفر هارباً وتم العثور عليها.. وأرشد عن (المبلغ المالى والمسروقات التى كان يخفيها بشقة شقيقته كما أرشد عن ملابسه التى كان يرتديها أثناء إرتكابه الواقعة ملطخة بالدماء) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيقات .