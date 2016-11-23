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«نيمار» مهدد بالسجن وغرامة 10 ملايين يورو

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«نيمار» مهدد بالسجن وغرامة 10 ملايين يورو «نيمار» مهدد بالسجن وغرامة 10 ملايين يورو

طالبت النيابة العامة الإسبانية، اليوم الأربعاء، بسجن النجم البرازيلي نيمار سنتين وتغريمه 10 ملايين يورو على خلفية قضية صفقة انتقاله إلى نادي برشلونة لكرة القدم عام 2013.

ووفقا لسكاي نيوز، فان صفقة انتقال نيمار من سانتوس البرازيلي، إلى برشلونة اثارت جدلا كبيرا، إذ أعلن في حينها أنها بلغت 57,1 مليون يورو، لكن التحقيقات لاحقا كشفت أنها بحدود 83,3 مليون يورو، وأن النادي الإسباني واللاعب أخفيا القيمة الحقيقية للتهرب من الضرائب.

وكانت محكمة إسبانية فتحت في يونيو الماضي تحقيقا بتهم فساد بحق نيمار ووالده ونادي سانتوس، ليدخل الهداف الماكر طرفا في قضية قضائية معقدة تتمحور حول قيمة عقد انتقاله من سانتوس.

المحكمة عينها في مدريد مع نادين غونسالفيش دا سيلفا سانتوس، والدة اللاعب، التي تمتلك 50 بالمئة من الشركة التي تدير أعمال ابنها.

ورفع الدعوى آنذاك صندوق الاستثمارات البرازيلي “دي آي إس”، الذي يدعي حصة بأرباح انتقاله، والزاعم حصول “فساد” و”احتيال” من قبل اللاعب ووالده وناديه الحالي وناديه السابق سانتوس.

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