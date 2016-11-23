وزير الرياضة يجتمع بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى غدا

رامى ناجى

يقوم خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة غدا الخميس، بزيارة مدينة الإسماعيلية يجتمع خلالها مع مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان، كما يتفقد خلال زيارته المرحلة الثالثة من إنشاء النادى الإسماعيلى الجديد بمنطقة أرض النخيل، والذى قامت وزارة الشباب والرياضة بإنشائه بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليون جنيه.

وتتضمن منشآت النادى الجديدة ملاعب رياضية لكرة القدم بالنجيل الطبيعى والصناعى وبالأضواء الكاشفة وملاعب أكريليك ومجمع لحمامات السباحة وصالة نزال تضم 6 أبسطة للألعاب الفردية ومبنى اجتماعى، والمناطق المخصصة للأطفال والعائلات، ومنطقة تجارية تدر موارد مناسبة للنادى.

ومن المتوقع أن تنتهى كل الأعمال الإنشائية الخاصة بإنشاء النادى الإسماعيلى فى 25 أبريل القادم على مساحة 28 فدانا، ليكون للنادى الإسماعيلى مقراً لم يكن موجودا له من قبل.