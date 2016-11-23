البورصة تربح 4.8 مليار جنيه في نهاية التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، لتربح حوالي 4.8 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 11550 نقطة، وصعد مؤشر الأفراد بنسبة ملحوظة بلغت 1.71% مسجلا 445 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر الـ 100 بنفس النسبة مسجلا 1062 نقطة.

بلغت كمية التداولات 1.73 مليار جنيه نفذت من خلال 434 مليون صفقة بيع وشراء، وحققت 103 أسهم ارتفاعًا في حين تراجع 57 سهمًا واستقر 32 سهما دون تغير.

وحقق سهم مصر الجديدة للاسكان أعلي الأسهم من حيث ارتفاع بنسبة صعود بلغت 10% مسجلا 81.21 جنيه وذلك بعد موافقة هيئة الرقابة المالية تجزئة القيمة الأسمية للسهم، يليه سهم العامة للصوامع والتخزين بنسبة 9.97% ليغلق عند مستوى 33.64 جنيه، ثم اسيك للتعدين بنسبة ارتفاع 9.96% مسجلا 6.07 جنيه.

في حين حقق سهم بنك الشركة المصرفية الأكثر تراجعا بنسبة 9.96% ليغلق عند مستوى 9.13 جنيه، يليه سهم هيلتون بنسبة تراجع بلغت 9.47% مسجلا 22 جنيه، ثم سهم مطاحن جنوب القاهرة بنسبة 9.17% مسجلا 13.86 جنيه.