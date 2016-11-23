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غدًا.. انطلاق مؤتمر «الفلاح المصري بين الواقع والمأمول» بالمنوفية

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غدًا.. انطلاق مؤتمر «الفلاح المصري بين الواقع والمأمول» بالمنوفية غدًا.. انطلاق مؤتمر «الفلاح المصري بين الواقع والمأمول» بالمنوفية

المجلس القومى للفلاحين والمنتجين الزراعين و

ينظم المجلس القومى للفلاحين والمنتجين الزراعين والنقابه العامة الموحدة لفلاحي برئاسة الدكتور محمد عبد الرحمن، مؤتمرهم القومي السنوى الثاني تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح ، والدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية.
> ويعقد المؤتمر تحت عنوان “الفلاح المصري بين الواقع والمأمول ” في تمام الساعة الثانية عشر ظهر غد الخميس، بقاعة المؤتمرات بالاستاد الرياضي بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.
> ويشارك فى المؤتمر ، الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية ولفيف من كبار قيادات الدولة والدكتور أحمد عزام رئيس المجلس بالمنوفية وسعودي حماد، وهشام العطار نواب رئيس المجلس والسيد الأشموني الأمين العام للمجلس.

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