غدًا.. انطلاق مؤتمر «الفلاح المصري بين الواقع والمأمول» بالمنوفية

ينظم المجلس القومى للفلاحين والمنتجين الزراعين والنقابه العامة الموحدة لفلاحي مصر برئاسة الدكتور محمد عبد الرحمن، مؤتمرهم القومي السنوى الثاني تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية.

> ويعقد المؤتمر تحت عنوان “الفلاح المصري بين الواقع والمأمول ” في تمام الساعة الثانية عشر ظهر غد الخميس، بقاعة المؤتمرات بالاستاد الرياضي بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

> ويشارك فى المؤتمر ، الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية ولفيف من كبار قيادات الدولة والدكتور أحمد عزام رئيس المجلس بالمنوفية وسعودي حماد، وهشام العطار نواب رئيس المجلس والسيد الأشموني الأمين العام للمجلس.