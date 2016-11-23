باحث سياسى: حماس حركة مقاومة لكنها أخطأت وعليها تصحيح مسارها

كتبت آمال رسلان

قال الدكتور حسن أبو طالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن حماس بالتأكيد حركة مقاومة بالأساس، ولكنها أخطأت فى أشياء كثيرة وعليها تصحيح مسارها السياسى، منوها إلى أن الأيام القليلة الماضية كان هناك بعض الإشارات الإيجابية من خلال الحركة تجاه مصر بتصريحات لعدد من قادتها نتمنى أن تكون فى الاتجاه الصحيح.

وأضاف "أبو طالب"، فى ندوة "دور الإعلام فى دعم المجتمع الفلسطينى"، أنه فى أعقاب 2007 وفوز حماس بالانتخابات وتشكيل الحكومة، جاء إلى القاهرة وفد من قيادات والتقى عددا من الإعلاميين والسياسيين المصريين، وقدمنا لهم نصائح كثيرة عملية تفيدهم فى عملهم السياسى واستمعوا لها بإنصات، حتى خيل لنا أنهم اقتنعوا، وبعد عودتهم فعلوا العكس.

وشدد "أبو طالب" على أن حماس عليها أن تعرف جيدا ماذا تريد من مصر، وإلى أى مدى تكون داعمة للأمن المصرى، لافتا إلى أن الأمر يحتاج إلى حوار هادئ وجاد فى نفس الوقت.