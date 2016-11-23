بالصور.. الصحفيون يرفضون حبس النقيب بـ «نعش الحرية»

قام عدد من الصحفيين، بحمل نعش كتب عليه “الحرية للصحافة”، على سلالم النقابة، تعبيرا علي رفضهم لحكم المحكمة بحبس نقيب الصحفيين، وعضوي مجلس النقابة.

جاء ذلك على هامش الإعداد لاجتماع العام للجمعية العمومية للنقابة اليوم، والذي دعا له المجلس في اجتماعه الطارئ، السبت الماضي، الجماعة الصحفية، وشبابها وأساتذتها، وأعضاء المجلس السابقين، لحضور الاجتماع العام للجمعية العمومية للنقابة، اليوم الأربعاء، لمناقشة قضايا الصحفيين، من الفصل التعسفي، وتدني الأجور، وقضايا الصحفيين المحبوسين، بالإضافة لمناقشة حكم المحكمة السبت الماضي بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، بالسجن عامين وغرامة عشرة آلاف جنيه، في قضية اقتحام نقابة الصحفيين، واتهامهم بنشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبين للعدالة.

المراسل: عمر جمال