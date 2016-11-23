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جنوح سفينة بمدخل ميناء الدخيلة.. ولا تأثير على حركة السفن

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جنوح سفينة بمدخل ميناء الدخيلة.. ولا تأثير على حركة السفن جنوح سفينة بمدخل ميناء الدخيلة.. ولا تأثير على حركة السفن

سفينة أرشيفية

قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رضا الغندور، إن السفينة المالطية Ropysto جنحت قرب الممر الملاحي لميناء الدخيلة، لافتا إلى أن حركة الملاحة لم تتأثر نتيجة جنوحها.

وأضاف الغندور، خلال بيان صادر عنه اليوم، الأربعاء، أن هيئة الميناء تتخذ حاليًا الإجراءات اللازمة؛ لتخفيف حمولة السفينة، وتحريكها وإخلاء الممر الملاحي بالكامل.

وأوضح أن السفينة قادمة من النرويج، وعلي متنها شحنة أكسيد حديد صب تزن 263 ألف طن، وكان مقررًا لها دخول رصيف 1/90 لتفريغ الشحنة، ويبلغ طول السفينة 300 متر، وغاطسها 18.4 متر .

وذكر اللواء مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الاسكندرية أن الدكتورجلال سعيد وزير النقل يتابع الموقف أولاً بأول منذ مساء أمس، وأنه وجه بسرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لعودة حركة دخول وخروج السفن من الميناء إلى المعدلات الطبيعية، وهو ما يتوقع الانتهاء منه خلال 24 ساعة.

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