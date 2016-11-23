محمود حجازي يلتقي قائد القوات البرية للقيادة المركزية الأمريكية

التقى الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق مايكل جاريت قائد القوات البرية للقيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا.

> تناول اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وكذا تنسيق ودعم أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، خاصة فيما يتعلق بالتدريب ونقل وتبادل المعلومات والخبرات لمواجهة التحديات المختلفة وخاصة التهديدات الإرهابية، وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.