سقوط مسجل خطر يدير ورشة لتصنيع زنكات خاصة بجهاز الشرطة

كتب إبراهيم أحمد - عبد الله محمود

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط مسجل خطر، لإدارته ورشة لتصنيع " الإكسسوارات و الزنكات المعدنية والاسطمبات " الخاصة بجهاز الشرطة والقوات المسلحة بدون ترخيص بالجمالية، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من الزنكات المعدنية لعدد كبير من وزارات وهيئات الدولة.

البداية كانت بورود معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد بقيام " رمضان.س " 39 سنة صاحب مسجل، بتصنيع " الإكسسوارات و الزنكات المعدنية والاسطمبات " الخاصة بجهاز الشرطة والقوات المسلحة بدون ترخيص بالجمالية.

ومن خلال التحريات تم التأكد من صحة المعلومات، وتم استصدار أذن مسبق من النيابة العامة لضبطه، وعقب تقنين الإجراءات القانونية وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة وبصحبتهم قوة أمنية من ضبطه أثناء تواجده بالورشة ملكه، حيث عثر بداخل الورشة على " عدد 14 زنكة مدون عليها " نادى قضاة مجلس الدولة بنى سويف، ومؤسسة أعضاء الشئون القانونية بالمصالح الحكومية، وكلية الضباط الاحتياط الامتياز، والحرس الجمهوري، ومدرسة الإمارات الخاصة، والنقابة العامة للمحامين، ومستشاري التحكيم الدولي، والقوات البحرية، ومجلس الدولة، ووزارة الدفاع هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية، وقناة السويس الجديدة، ومجلس النواب، وجمعية الحج والعمرة للعاملين بالقاهرة الشركة العامة للبترول " .

كما تم ضبط 15 اسطمبة نحاس مدون عليها إدارة النقل التابعة للقوات المسلحة، وشعار الشرطة، وشعار القوات المسلحة، وقوات الدفاع الجوى الملكى السعودى، ونادى مستشاري الدولة الهيئات القضائية، والمهندسون الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة العدل نادى الخبراء، والإشغال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة،و القضاء العسكري، ووزارة الدفاع هيئة العمليات،و الجيش الثالث الميداني، ووزارة الداخلية شرطة، وأكاديمية الشرطة كلية الشرطة، الأسلحة والذخائر، وشعار الجمهورية ".

وبمواجهه المتهم أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بإدارة الورشة بدون ترخيص وتصنيعه المضبوطات لصالح المحلات المرخصة بميدان العباسية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة، التى تولت التحقيق.