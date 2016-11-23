المؤبد لصاحب مقلة والسجن 10 سنوات لآخر بتهمة قتل شخص لخلافات ثأرية بالوراق

كتب سليم على

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، بالسجن المؤبد لمواطن وآخر 10 سنوات، لاتهامهم بقتل مواطن لوجود خلافات ثأرية بالوراق.

صدر القرار برئاسة المستشار حسام دبوس، وعضوية مستشارين طارق الحدينى وخضر طلبة، وسكرتارية محمد سليمان ورجب شعبان.

وجاء منطوق الحكم بالسجن المؤبد للمتهم خالد محمد محمود عبد الرحيم مالك مقلة، والسجن 10 سنوات للمتهم وائل أحمد محمود عبد الرحيم أخصائى محاسبة بشركة جنوب القاهرة فى القضية رقم ١٠٣٥٢ لسنة ٢٠١٤ جنايات قسم الوراق.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن هناك ثأر بين عائلة المتهمين وهم خالد محمد محمود عبد الرحيم، ووائل أحمد محمود عبد الرحيم، وعائلة المجنى عليه نصار عبد العال فرغلى، بسبب مقتل شقيق المتهم الأول، ونجل عمومة المتهم الثانى، أثناء مشاجرة وقعت بينهم وبين شخص يدعى علاء الفنص من عائلة المجنى عليه منذ أكثر من ٧ أشهر سابقة على تاريخ الواقعة.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين قاموا بتحرير محضرا يحمل رقم ٦٧٨٨ لسنه ٢٠١٣ جنح قصر النيل، ادعو فيه بأن المجنى عليه توفى إبان مروره بمظاهرة للإخوان، رغبة منهم فى الأخذ بالثأر كعادتهم القبلية، فأدمر فى أنفسهم الغل، وسيطر عليهم الانتقام ووسوس لهم شيطانهم، وقتلو المجنى عليه، وعقدوا العزم وبيته النية لقتله بمحل عمله.

وأضافت التحقيقات، أنهم أعدوا لهذا الغرض سلاح نارى "مسدس محشو طلقات" واستقلو دراجه نارية، لتنفيذ مخططهم، وما أن ظفروا بالمجنى عليه حتى أطلق المتهم الأول صوبه وابلا من الأعيرة النارية، قاصدين إزهاق روحه، وأصيب المجنى عليه بأعيرة نارية فى الصدر والكليتين والطرفين العلويين، والتى أدت إلى تهتك الأحشاء الصدرية وكسور العظام ونزيف دموى أودى بحياته، ثم لاذ بالفرار من موقع الحادث.