ضبط مدير مخزن سلع غذائية وبحوزته 300 طن ملح مجهول المصدر بالمطرية

كتب إبراهيم أحمد - عبد الله محمود

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات موسعة، استهدفت التجار القائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، وذلك بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة السلع بالأسواق.

ووردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة بقيام " إسحاق.ح 21 سنة " يدير مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بالمطرية، وبحوزته كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر بقصد طرحها فى السوق السوداء بأسعار باهظة.

وبجمع التحريات اللازمة تأكدت صحة المعلومات، فتم استصدار إذن مسبق من النيابة العامة لضبطه، حيث تم استهدافه بمأمورية من قبل رجال شرطة التموين وبصحبتهم قوة أمنية، و أسفرت الحملة عن ضبطه، وعثر بالمخزن على " 300 طن ملح سياحات " المخصص للإغراض الصناعية مجهول المصدر وغير مصحوب بـأية مستندات تدل على مصدره، بالإضافة لإدارته المخزن بدون ترخيص لتحقيق أرباح غير مشروعه.

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.