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تأجيل محاكمة مالك شركة مصر للاستثمار العقارى لاتهامه بالنصب لـ30 نوفمبر

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تأجيل محاكمة مالك شركة مصر للاستثمار العقارى لاتهامه بالنصب لـ30 نوفمبر تأجيل محاكمة مالك شركة مصر للاستثمار العقارى لاتهامه بالنصب لـ30 نوفمبر

قررت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار مصطفى ربيع وأمانة سر علاء الدين إبراهيم، تأجيل محاكمة مالك شركة " للاستثمار العقارى"، بتهمة بيع وحدات سكنية وهمية بقرية النخيل بالإسكندرية، لجلسة 30 نوفمبر الجارى للاطلاع.

 

وكان محمد صبحى شعبان قد تقدم ببلاغ يتهم فيه باسم محمود مصطفى إبراهيم، مالك شركة مصر للاستثمار العقارى بالنصب والاحتيال، لإيهامه ببيع وحدة سكنية له من وحدات الشركة التى تمتلكها بقرية النخيل بالإسكندرية كاملة التشطيب، وبعد دفع الأقساط المستحقة عليه تبين قيام المتهم بالنصب عليه، فتم إحالته لمحكمة جنح الدقى لمحاكمته.

 

وطالب "محمد نبيل" مالك شركة كابيتال لتوظيف الأموال، هيئة المحكمة بمنحه فرصة أخيرة لسداد أموال المودعين المبلغين وغير المبلغين، على أن تكون المدة الزمنية لا تتجاوز شهرين، لتمكينه من تحويل المبالغ المقررة عليه، فى حين رد المستشار بدر السبكى، رئيس الهيئة، قائلا، "أنت هتلعب معانا تانى.. عيب أنت لو قعدت عشر سنين مش هتدفع اللى عليك".

 

وطالب دفاع المتهم هيئة المحكمة بالحصول على مدة زمنية لم تتجاوز 100 يوم، حتى يتمكن من طرح الأسهم والسندات التى يمتلكها وقدرها 120 مليون دولار، بأحد بنوك سويسرا فى البورصات الدولية حتى يتمكن من رد مبالغ المودعين.

 

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما كون "محمد. ن" صاحب الشركة إدارة المحافظ المالية وإدارة صناديق الاستثمار، لإقامة شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية، والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية، كما أنشأ موقعا إلكترونيًا على الإنترنت، وتوجه بدعوة المواطنين لتلقى الأموال لاستثمارها فى مجال المضاربات المالية خارج مصر "الفوركس" البورصة العالمية، مقابل فائدة تتراوح من 7 – 9% شهريا، وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بنحو 165 مليون دولار.

 

 

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مصر 365

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