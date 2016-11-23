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أمن القاهرة يضبط صاحب مخزن مواد غذائية بحوزته 12 طن أرز مجهول المصدر

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أمن القاهرة يضبط صاحب مخزن مواد غذائية بحوزته 12 طن أرز مجهول المصدر أمن القاهرة يضبط صاحب مخزن مواد غذائية بحوزته 12 طن أرز مجهول المصدر

>كتب إبراهيم أحمد - عبد الله محمود

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات موسعة، استهدفت التجار القائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، وذلك بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة السلع بالأسواق.

 

كانت معلومات وردت لضباط إدارة شرطة والتجارة تفيد بقيام "أبو العلا ح" 27 سنة، صاحب مخزن سلع غذائية بدون ترخيص، بتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر.

 

ومن خلال التحريات، تم التأكد من صحة المعلومات، فتم استصدار إذنمن النيابة العامة لضبطه، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تمكن رجال شرطة التموين وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبطه، حيث أسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية "12.750 طن أرز " مجهول المصدر وغير مصحوب بأى مستندات تدل على مصدره بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة، والتى تولت التحقيق.


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