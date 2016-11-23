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مصدر أمنى: قبضنا على 5 مشتبهين وتوصلنا إلى أن قاتل نيفين لطفى أحدهم

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مصدر أمنى: قبضنا على 5 مشتبهين وتوصلنا إلى أن قاتل نيفين لطفى أحدهم مصدر أمنى: قبضنا على 5 مشتبهين وتوصلنا إلى أن قاتل نيفين لطفى أحدهم

>كتب بهجت أبو ضيف

 

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أنه تم التوصل للمتهم الرئيس بقتل نيفين لطفى الرئيس التنفيذى لبنك أبو ظبى اسلامى داخل فيلتها بأكتوبر  من بين 5 أشخاص قبض عليهم للاشتباه بهم بإرتكاب الجريمة.

 

 

وقال المصدر أن التحريات توصلت لتورط عامل كان يعمل سابقا بالكمبوند السكنى التى تقيم به المجنى عليها بإرتكاب الجريمة، وتم القبض عليه وأرشد عن المسروقات التى إستولى عليها من فيلا الضحية.

 

 

كان اللواء هشام العراقى قد تلقى بلاغا بمقتل نيفين لطفى الرئيس التنفيذى لبنك أبو ظبى الاسلامى بفيلتها بأكتوبر، وتبين أن الجانى تسلل للفيلا وسدد عدة طعنات للضحية مستغلا اقامتها بمفردها ثم استولى على مبلغ  مالى ومفاتيح سيارتها واستولى على السيارة ثم تخلى عنها عقب اصطدامه بحاجز خرسانى وتعطلها اثناء 

هروبه.

 

 


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