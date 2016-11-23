النيابة بـ"أحداث الذكرى الثالثة للثورة": المتهمون من عصابة الشر لمرسى المعزول

كتب إيهاب المهندس

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأربعاء، نظر جلسة محاكمة 227 متهمًا "مخلى سبيلهم" بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، والتى شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.

في بداية الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، والتى استهلها ممثل النيابة العامة " بقوله إن المتهمين الماثلين فى القفص فئة تحالفت مع الشيطان، الممثلين، نظموا مظاهرات فى كل مكان لبث الفوضى فى الوطن، فالوطن أصبح حصنا للمتهمين، الذين أصبحوا شوكة في عنقه.

وقال ممثل النيابة:" المتهمين من عصابة الشر، التى تتبع للرئيس المعزول، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعى، ودعوا لمظاهرات فى أماكن عدة، بالتحالف حركة 6 إبريل".

وتابع:" انطلق المتهمون لا دين يمنعهم، حتى يبثوا الفوضى فى ربوع البلاد، وفى يوم الواقعة بتاريخ 25 يناير من عام 2014، تحركت قافلة الشر من أنصار الرئيس المعزول واستعانوا بأعضاء حركة 6 إبريل"

واستكمل" ضبط مع المتهم رقم 30 سلاح خرطوش وذخيرة من ذات العيار، وألعاب نارية وأدوات استخدمت فى الاعتداء على المواطنين، وقام عناصر جماعة الإخوان بالتحالف مع حركة 6 إبريل على افتعال مشاجرات بمنطقة وسط البلد".

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ إبريل.