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أحمد عيد عبد الملك يؤجل التجديد للطلائع

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أحمد عيد عبد الملك يؤجل التجديد للطلائع أحمد عيد عبد الملك يؤجل التجديد للطلائع

>كتب هيثم عويس

طلب أحمد عيد عبد الملك صانع ألعاب طلائع الجيش من إدارة ناديه، تأجيل ملف تجديد عقده مع الفريق حتى إشعار آخر وتحديدا عقب ضغط المباريات الحالى بالدورى، خاصة أن الفريق مقبل على بعض اللقاءات الهامة. 

 

وقد أكد عبد الملك لمسئولى ناديه، أنه حاليا فى قمة تركيزه الكروى من أجل وضع الفريق فى مقدمة جدول الدورى لاحتلال إحدى المراكز المتقدمة والمنافسة على المربع الذهبى فى ظل امتلاكه 16 نقطة بالمركز الخامس.

 

يذكر أن عقد أحمد عيد عبد الملك ينتهى مع طلائع الجيش نهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأى نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


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