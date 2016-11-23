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حماية المستهلك: مقاطعة الشراء أول ديسمبر تجربة لمواجهة جشع التجار

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حماية المستهلك: مقاطعة الشراء أول ديسمبر تجربة لمواجهة جشع التجار حماية المستهلك: مقاطعة الشراء أول ديسمبر تجربة لمواجهة جشع التجار

>كتبت سماح لبيب

أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن مبادرة يوم بدون شراء المحددة يوم الأول من ديسمبر ليست كافية، ولكنها تجربة أولى لنشر ثقافة مقاطعة استغلال التجار الجشعين للمستهلكين، مشيرا إلى أنه عند نجاح هذا اليوم سيتم تحديده كاحتفال سنوى لقدرة المستهلك على تغيير واقعة ومحاربة الغلاء. 

 

وأضاف يعقوب خلال مؤتمر الاجتماع الدورى للجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حماية المستهلك، أنه بعد نجاح هذا اليوم سيتم تحديد السلع الأكثر ارتفاعا دون مبرر ومقاطعتها بشكل فردى، وسيتم توجيه رسائل بالسلع المرتفعة إلى جميع المواطنين.

كما أكد يعقوب أن الجهاز سيستعين بالشباب لتفعيل دور المجتمع المدنى فى مراقبة الأسواق وتحديد السلع المرتفعة دون مبرر لمقاطعتها.  

 

 

 


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