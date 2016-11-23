النيابة الإدارية توقف إجراءات تسليم الوحدات السكنية بسوهاج

أصدرت نيابة القوصية بمحافظة أسيوط، الأربعاء، قرارها بوقف جميع إجراءات تسليم الوحدات السكنية بمشروع الأسر الأولى بالرعاية التابع الوحدة المحلية بالمنشاة الكبرى لحين انتهاء التحقيقات، بناءا على توجيهات المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية عقب ما تكشفت عنها التحقيقات الأولية من أحقية أحد المواطنين في الحصول على وحدة استنادا إلى البحث الاجتماعي الخاص به، والذي كان تحت بصر الجهات المعنية لدى فحص الطلبات ولم يتم الأخذ به رغم ذلك.

وكانت نيابة القوصية قد تلقت شكوى عدد من المواطنين يتضررون من عدم ترشيحهم للمرحلة النهائية من إجراءات الحصول على وحدات سكنية من المشروع سالف البيان حال انطباق جميع الشروط عليهم وتمكين آخرين ممن لا تنطبق عليهم الشروط من الحصول على تلك الوحدات، وإذ قيدت الواقعة بالقضية 443 لسنة 2016 كشفت تحقيقات النيابة الأولية عن صحة الشكوى، مما انتهت النيابة معه بإصدار القرار السابق منعًا من ترتيب مراكز قانونية لأي من المتقدمين يتعذر لاحقًا تداركها.

كما قررت النيابة تشكيل لجنة على مستوى عال برئاسة سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط لإعادة فحص طلبات المتقدمين، وما تم من إجراءات والوقوف على مدى مطابقة إعمالها للضوابط والتعليمات الصادرة وبيان أوجه الانحراف أن وجدت.