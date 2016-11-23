تأجيل استئناف نقابة التجاريين على فرض الحراسة عليها

أجلت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة القاضى هشام النواوي، استئناف نقيب التجاريين على إلغاء حكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وحل مجلس إدارتها الحالي 30 نوفمبر للاطلاع.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت، في 26 سبتمبر الماضي، بفرض الحراسة القضائية على نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها الحالي.

وأقام حمدي عبدالفتاح، المحاسب القانوني وعضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين، الدعوى، وقال إن النقابة لا تسير في الطريق المحدد لها بالقانون رقم 40 لسنة 1972، الخاص بإنشاء نقابة التجاريين، والذي ينص في مادته الرابعة أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للتجاريين، والمحافظة على كرامة المهنة، ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل، وتعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية.

ورصد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفات بالنقابة العامة والنقابة الفرعية للتجاريين، وتأخير عقد انتخابات النقابة، حيث انتهت مدة مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية.