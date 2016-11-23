تفاصيل المائدة المستديرة الثانية لمؤتمر «مصر تستطيع» بحضور وزيرة الهجرة

كتبت: إنجي لطفي

تعقد فى الواحدة بعد ظهر الخميس 24/ 11، بمقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس بوسط القاهرة، المائدة المستديرة الثانية للمؤتمر الوطني لعلماء مصر فى الخارج الذى تستضيفه الغردقة يومى 14-15 ديسمبر القادم تحت شعار “مصر تستطيع”.

يتحدث فى اللقاء السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، وعلاء الكحكى مؤسس شبكة تليفزيون النهار.

يدور النقاش حول مجالات الاستفادة من العلماء المصريين الذين حققوا نجاحات فى الخارج ساهمت فى تطور البشرية، وتنمية اقتصاديات الدول التى انتقلوا إليها، لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 والتى يأتى المشروع القومى لتنمية محور قناة السويس على رأسها.

ومن المنتظر أن يشرح الدكتور أحمد درويش أهم الفرص الاستثمارية التى يوفرها المشروع القومى لتنمية محور قناة السويس، وخصوصية التعامل مع مستثمرى المشروع ، وإمكانات المنطقة التى يشملها المشروع.

المعروف أن المؤتمر الوطنى لعلماء مصر فى الخارج يعقد فى الغردقة يومى 14-15 ديسمبر القادم. وهو باكورة التعاون بين وزارة الهجرة والمصريين فى الخارج ممثلة للحكومة وشبكة تلفزيون النهار، كنموذج للتعاون بين الحكومة والمؤسسات الوطنية الخاصة.

وهو الخطوة الأولى فى مشوار ربط العلماء المصريين الذين حققوا مكانة علمية فى الخارج بوطنهم الأم “مصر”، والمشاركة بوضع رؤاهم وأبحاثهم لخدمة التنمية والنهوض بأبنائها.

كما يستهدف المؤتمر إلى خلق فرصة اتصال حقيقى بين شباب الباحثين فى الداخل والأساتذة فى الخارج لتكوين مجموعات علمية وبحثية كنواة لجيل جديد من العلماء، إضافة إلى إتاحة الفرصة لوزارة السياحة للترويج لسياحة المؤتمرات فى مصر، والغردقة خصوصا.