يسرا مارديني والملكة رانيا وسلمى حايك.. من بين 25 امرأة غيرن العالم

إختارت مجلة "people" الشهيرة ملكة الأردن رانيا كواحدة من 25 امرأة غيرن العالم. وفي الوقت نفسه رشحت الملكة رانيا للمجلة، اللاجئة السورية وبطلة السباحة يسرا مارديني، التي ساعدت في سحب مركب يحمل عدداً من رفاقها اللاجئين إلى بر الأمان، ثم ذهبت بعد ذلك للمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو بالبرازيل الصيف الماضي.

وهكذا احتلت الملكة الأردنية، وهي لاجئة فلسطينية بالأساس، والبطلة السورية، المركز السابع في قائمة المجلة للنساء اللاتي غيرن العالم، والتي ضمت أيضاً سيدة أميركا الأولى ميشيل أوباما Michelle Obama، والنجمة السينمائية من أصل لبناني سلمى حايك Salma Hayek، والإعلامية العالمية أوبرا وينفري Oprah Winfrey.

وعلقت الملكة رانيا على اختيارها قائلة: "علينا جميعاً أن نؤدي أدوارنا في الحياة ونساعد في دعم بعضنا البعض".

وأضافت في حديثها للمجلة: "هناك أكثر من 60 مليون شخص شردوا من ديارهم بسبب الصراعات والأزمات أو الفقر، حول العالم، واليوم أتمنى أن يهتم المزيد من الناس بالنظر خارج حدود بلادهم لدعم الآخرين المحتاجين.

وأشارت إلى أنها فخورة لأن الآلاف من الأردنيين فتحوا منازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم أمام أشقائهم من اللاجئين السوريين. ثم تابعت: "إذا أردنا حقاً أن نقف معاً كمجتمع عالمي في هذا الوقت من الأزمة، وأن نشفى ونتجمع، يجب على كل منا أن يقوم بدوره وأن نساعد بعضنا البعض، كما فعلت يسرا، وكما فعل مدربها سفين. وعندما ندعم بعضنا البعض، نكون قد فزنا جميعاً بالميدالية الذهبية للإنساني".





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