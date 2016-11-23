وأخيراً... جينيفر لورانس تعترف بعلاقتها بالمخرج دارين أرنوفسكي

بعد أن ضجّت وسائل الإعلام العالمية بخبر ارتباط النجمة العالمية جينيفر لورانس Jennifer Lawrence عاطفياً بالمخرج الأمريكي الشهير دارين أروفسكي Darren Aronofsky، خرجت النجمة عن صمتها وأكدت صحة الخبر.

فخلال حوار لها حول حياتها الشخصية وأعمالها الفنية المقبلة مع مجلة "Vanity Fair"، أكدت جينيفر أنها تعيش علاقة عاطفية مع المخرج الذي يكبرها بـ21 عاماً ويبلغ من العمر 47 عاماً.

وحتى تتخلّص من الشائعات التي تثار حول هذا الأمر، قالت النجمة البالغة من العمر 26 عاماً إنها تحبّ قضاء الوقت معه وإنه مخرج مبدع وإنها بالفعل مرتبطة به في الوقت الحالي.

يُذكر أن جينيفر لورانس كانت على علاقة بالنجم البريطاني كريس مارتن Chris Martin لمدّة 4 أشهر فقط، بينما كان المخرج مرتبطاً بالنجمة الإنجليزية الشهيرة راشيل وايز Rachel Weisz لمدة 5 أعوام، منذ 2005 حتى 2010، ولديهما ابن يبلغ من العمر 10 أعوام.